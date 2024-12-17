«АвтоВАЗ» выпустил Lada Granta в новой люксовой комплектации

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» собрал на своем конвейере пробный лифтбек Lada Granta в комплектации Club Luxe. Об этом сообщает паблик Avtograd в социальной сети «ВКонтакте».

«На конвейере ВАЗа собран пробный автомобиль Lada Granta в кузове лифтбек в комплектации Club Luxe. Установлен полный электропакет (обогрев передних сидений, обогрев лобового стекла, обогрев зеркал, электростеклоподъемники всех дверей, пульт дистанционного управления), также присутствует климат-контроль и щетка очистителя заднего стекла, противотуманные фары, система ММС Enjoy», — говорится в сообщении паблика.

Отмечается, что в скором времени начнется выпуск автомобилей Granta в комплектации Club Luxe. Точные сроки не называются.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» тестирует битопливный седан Lada Vesta. Автомобиль сможет ездить на природном газе.

Автомобиль будет оснащаться 16-клапанным 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. От обычной версии Lada Vesta его будет отличать установленный в багажнике метановый баллон и шильдики на крышке багажника.

Ранее была названа дешевая китайская альтернатива седану Lada Granta.