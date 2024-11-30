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Россияне в октябре начали активно покупать электромобили

В России в октябре зафиксирован всплеск спроса на подержанные электрокары

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Евгений Биятов/РИА Новости

В октябре в России впервые за полгода зафиксирован рост продаж электромобилей с пробегом. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«В октябре 2024 года россияне приобрели 1312 подержанных электромобилей – это на 41% больше, чем год назад. В последний раз положительная динамика на этом рынке отмечалась в апреле», — отмечается в публикации.

При этом 70% рынка электрокаров с пробегом заняли три бренда — Nissan, Zeekr и Tesla, проданные тиражом 549, 198 и 176 единиц соответственно. Самым популярным электромобилем в России стал Nissan Leaf. Наибольшее количество подержанных электромобилей приобрели москвичи (252 машины), на втором месте Краснодарский край, на третьем — Московская область. За ними следуют Иркутская область и Санкт-Петербург.

По итогам 10 месяцев 2024 года в России было куплено 9,7 тыс. подержанных электромобилей, что на 7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Ранее стало известно, что в России появится гибридная версия кроссовера Exeed RX.

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