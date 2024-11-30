Гибридная версия Exeed RX появится в России

Принадлежащий китайскому автоконцерну Chery бренд Exeed раскрыл характеристики гибридной версии кроссовера RX.

«В системе используется 1,5-литровый турбомотор, мощность которого составляет 143 л.с., а крутящий момент 220 Нм. Двигатель оснащен самыми современными системами контроля тепловой эффективности и сгорания топлива», — отмечается в сообщении Exeed.

Вместе с ДВС работают два электромотора на передней оси, еще один приводит заднюю ось. Гибридный привод является собственной разработкой китайского автопроизводителя. До 100 км/ч автомобиль ускоряется за 4,9 с.

Кроссовер снабжен бензобаком на 70 л и тяговой батареей под полом. Ее емкость — 35,4 кВт·ч.

Сроки выхода гибридного Exeed RX на российский рынок и полная информация о ценах и комплектациях будут объявлены в ближайшее время, уточняет Quto.

Ранее стало известно, что в России появится кроссовер Jidu от автопроизводителя Geely и цифрового гиганта Baidu.