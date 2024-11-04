Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Продажи Maserati обвалились почти на 60%

Продажи автомобилей Maserati рухнули на 58% за девять месяцев

close
LORENZO MARCINNO/MASERATI

По итогам первых трех кварталов 2024 года продажи автомобилей Maserati рухнули на 58,3%. Об этом пишет Carscoops.

За девять месяцев текущего года компании удалось продать 8,6 тыс. машин. Для сравнения: в 2023-м Maserati реализовала 20,6 тыс. экземпляров. На фоне падения продаж уволился гендиректор компании Давиде Грассо.

Глава Stellantis Карлос Таварес обвинил в небольших продажах «невнятную» маркетинговую стратегию и дилеров, которые требуют большие скидки на автомобили.

До этого сообщалось, что Maserati планирует до 2027 года выпустить три новых модели автомобилей. Все они — электромобили.

Отмечается, что в 2025 году на рынок выйдет электрическая версия суперкара Maserati MC20 — исполнение Folgore. В 2027 году компания выпустит флагманский кроссовер, который пока известен под внутризаводским обозначением E-UV BEV. Скорее всего, модель получит новое название и не станет вторым поколением Maserati Levante.

В 2028 году Maserati представит Quattroporte BEV — новое поколение флагманского седана Maserati, которое также получит электрическую силовую установку.

Ранее были названы самые популярные у россиян люксовые авто с пробегом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами