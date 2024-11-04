Продажи Maserati обвалились почти на 60%

По итогам первых трех кварталов 2024 года продажи автомобилей Maserati рухнули на 58,3%. Об этом пишет Carscoops.

За девять месяцев текущего года компании удалось продать 8,6 тыс. машин. Для сравнения: в 2023-м Maserati реализовала 20,6 тыс. экземпляров. На фоне падения продаж уволился гендиректор компании Давиде Грассо.

Глава Stellantis Карлос Таварес обвинил в небольших продажах «невнятную» маркетинговую стратегию и дилеров, которые требуют большие скидки на автомобили.

До этого сообщалось, что Maserati планирует до 2027 года выпустить три новых модели автомобилей. Все они — электромобили.

Отмечается, что в 2025 году на рынок выйдет электрическая версия суперкара Maserati MC20 — исполнение Folgore. В 2027 году компания выпустит флагманский кроссовер, который пока известен под внутризаводским обозначением E-UV BEV. Скорее всего, модель получит новое название и не станет вторым поколением Maserati Levante.

В 2028 году Maserati представит Quattroporte BEV — новое поколение флагманского седана Maserati, которое также получит электрическую силовую установку.

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