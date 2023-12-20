Названы самые популярные у россиян люксовые авто с пробегом

Продажи люксовых автомобилей на вторичном рынке в России в ноябре выросли на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самой популярной моделью стал Bentley Continental GT, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В ноябре на Bentley Continental GT пришлось около 30% общего объема рынка в сегменте (48 проданных машин). На втором месте располагается Bentley Bentayga (19 шт.), а третью позицию поделили Bentley Continental Flying Spur и Maserati Levante (по 14 шт.). Замыкает пятерку Rolls-Royce Cullinan (10 шт.). Рейтинг продаж среди люксовых марок в последний осенний месяц года возглавляет Bentley, следом идут Rolls-Royce, Maserati, Lamborghini и Aston Martin.

В ноябре жители РФ приобрели 170 автомобилей с пробегом сегмента Luxury, что на 11 единиц меньше, чем в октябре. При этом за 11 месяцев 2023 года россияне приобрели 2024 такие машины, что на 16% превышает показатель января – ноября 2022 года.

Согласно открытым данным классифайдов, автомобили Bentley Continental GT на вторичном рынке России стоят от 1,5 млн рублей (модель первого поколения 2004 года выпуска) до 48 млн рублей (третье поколение, 2023 год выпуска). В октябре модель также стала лидером в люксовом сегменте на «вторичке».

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