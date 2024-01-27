В Maserati рассказали о новинках на ближайшие несколько лет

Компания Maserati планирует до 2027 года выпустить три новых модели автомобилей. Об этом сообщает motor.ru. Все они — электромобили.

Отмечается, что в 2025 году на рынок выйдет электрическая версия суперкара Maserati MC20 — исполнение Folgore. В 2027 году компания выпустит флагманский кроссовер, который пока известен под внутризаводским обозначением E-UV BEV. Скорее всего модель получит новое название и не станет вторым поколением Maserati Levante.

В 2028 году Maserati представит Quattroporte BEV — новое поколение флагманского седана Maserati, которое также получит электрическую силовую установку.

До этого стало известно, что китайская компания Haval Motor запатентовала в России дизайн внедорожника H9 нового поколения. Изображения машины и сам патент опубликованы в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

В Китае дебют новинки и старт производства намечен на первую половину 2024 года. Haval H9 выполнен в ретростиле. У него квадратные фары, дневные ходовые огни круглой формы и решетка радиатора с горизонтальными ламелями. Автомобиль будет оснащаться бензиновым мотором мощностью 224 л.с., а также дизельным агрегатом с отдачей 190 л.с.

Кроме того, на российском рынке появится флагманский кроссовер Jaecoo J8. Автомобиль представляет собой перелицованную версию кроссовера Chery Tiggo 9, от которого отличается шильдиками и дизайном решетки радиатора.

Ранее россиянам рассказали о главном недостатке китайских автомобилей.