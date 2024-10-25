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Названы пять китайских авто с пробегом, которые можно дорого продать

«Автостат» назвал пять моделей китайских авто с пробегом, которые выгодно продать

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Depositphotos

Среди трехлетних китайских автомобилей есть модели, которые можно выгодно продать. Об этом сообщает «Автостат», определивший машины с лучшей остаточной стоимостью по итогам II квартала 2024 года.

В рейтинге лидирует Haval Jolion с передним приводом, мотором на 1,5 л и «роботом». Спустя три года после покупки сохранность его остаточной стоимости составила 132%. На второй строчке оказался лифтбек JAC J7 с 1,5-литровым двигателем и вариатором (127%). Также в топ попали кроссоверы Geely Coolray с мотором 1,5 л и «роботом» и переднеприводный Haval F7 (по 126%). «Пятерку» замкнул Haval F7x с передним приводом и роботизированной коробкой (123%).

«Автостат» отмечает, что показатели выше 100% у моделей означают, что эти машины можно продать дороже той цены, за которую они были куплены три года назад.

До этого стало известно, что по итогам сентября 2024 года российские автодилеры продали 93,1 тыс. новых легковых машин китайских брендов. Этот показатель стал рекордным за все время присутствия «китайцев» на российском рынке.

В частности, Haval реализовал 19,7 тыс. автомобилей, Geely – 16 тыс., Changan – 11,5 тыс., Jetour – 4 тыс., Jaecoo – 3 тыс., Tank – 3 тыс., а GAC – 2,3 тыс.

Продажи китайских моделей в сентябре тоже установили новые рекорды. Например, у Haval Jolion их объем в начале осени составил 9,6 тыс. экземпляров, у Chery Tiggo 4 Pro – 5,5 тыс., у Geely Monjaro – 5 тыс., у Geely Atlas – 3,2 тыс., у Changan CS35 Plus – 2,4 тыс., у Geely Atlas Pro – 2 тыс., у Tank 300 – 1,9 тыс., у Haval H3 – 1,5 тыс., у Jaecoo J8 – 1,1 тыс.

Ранее сообщалось, что автомобили в России подорожали втрое.

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