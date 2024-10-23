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Автомобили в России подорожали втрое

«Автостат»: за 10 лет новые автомобили в России подорожали втрое

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AP Photo/David Zalubowski

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России за последние 10 лет увеличилась в 3,1 раза. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Если по итогам 2014 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составляла 1 млн рублей, то за восемь месяцев 2024 года она уже достигла отметки в 3,1 млн рублей», — говорится в сообщении аналитического агентства.

Отмечается, что главными причинами роста цен на автомобили стали девальвация рубля, рост ставок утильсбора, инфляция, дефицит поставки новых машин на российский авторынок.

До этого стало известно, что по итогам сентября 2024 года российские автодилеры продали 93,1 тыс. новых легковых машин китайских брендов. Этот показатель стал рекордным за все время присутствия «китайцев» на российском рынке.

В частности, Haval реализовал 19,7 тыс. автомобилей, Geely – 16 тыс., Changan – 11,5 тыс., Jetour – 4 тыс., Jaecoo – 3 тыс., Tank – 3 тыс., а GAC – 2,3 тыс.

Продажи китайских моделей в сентябре тоже установили новые рекорды. Например, у Haval Jolion их объем в начале осени составил 9,6 тыс экземпляров, у Chery Tiggo 4 Pro – 5,5 тыс., у Geely Monjaro – 5 тыс., у Geely Atlas – 3,2 тыс., у Changan CS35 Plus – 2,4 тыс., у Geely Atlas Pro – 2 тыс., у Tank 300 – 1,9 тыс., у Haval H3 – 1,5 тыс., у Jaecoo J8 – 1,1 тыс.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» оборудует Lada Vesta новыми опциями.

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