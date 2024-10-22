Россияне купили рекордное количество китайских автомобилей

По итогам сентября 2024 года российские автодилеры продали 93,1 тыс. новых легковых машин китайских брендов. Этот показатель является рекордным за все время присутствия «китайцев» на российском рынке. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В частности, Haval реализовал 19,7 тыс. автомобилей, Geely – 16 тыс., Changan – 11,5 тыс., Jetour – 4 тыс., Jaecoo – 3 тыс., Tank – 3 тыс., а GAC – 2,3 тыс.

Продажи китайских моделей в сентябре тоже установили новые рекорды. Например, у Haval Jolion их объем в начале осени составил 9,6 тыс экземпляров, у Chery Tiggo 4 Pro – 5,5 тыс., у Geely Monjaro – 5 тыс., у Geely Atlas – 3,2 тыс., у Changan CS35 Plus – 2,4 тыс., у Geely Atlas Pro – 2 тыс., у Tank 300 – 1,9 тыс., у Haval H3 – 1,5 тыс., у Jaecoo J8 – 1,1 тыс.

До этого стало известно, что в июле — августе 2024 года самыми популярными китайскими автомобилями на российском вторичном рынке стали Changan Uni-K, Geely Coolray, Haval F7 и F7x.

Быстрее всех из них в июле продавался Geely Coolray: в среднем автомобиль находил нового хозяина за 37 дней, а его цена составляла 1,84 млн рублей. Объявления с Uni-K, за который просили 2,9 млн рублей, висели в среднем по 50 дней.

В августе в топ-5 из июльских лидеров остались только Changan Uni-K, Geely Coolray и Haval F7. Средняя цена Uni-K опустилась до 2,81 млн, — но срок продажи увеличился до 56 дней. Coolray подорожал на 7%, а срок продажи вырос на шесть дней.

Ранее сообщалось, что в России снизились продажи подержанных автомобилей.