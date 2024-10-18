«АвтоВАЗ» раскрыл название нового цвета Lada Granta

«АвтоВАЗ» расширит цветовую гамму автомобилей Lada Granta новым оттенком, сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу завода.

Ярко-синий оттенок получит название «Капитан», в настоящее время специалисты «АвтоВАЗа» заняты подготовкой к запуску нового цвета для Granta. Производство машин в новом цвете начнется в ближайшее время.

Существующая на сегодня цветовая гамма Granta насчитывает пять оттенков — белый, черный, темно-серый, серебристый и золотисто-коричневый.

Lada Granta по итогам трех кварталов 2024 года остается самым продаваемым в России новым легковым автомобилем. С января по сентябрь включительно она разошлась тиражом около 149 тыс. машин.

Ранее стало известно, что Sollers в 2025 году начнет в России сборку минивэна под своей маркой.