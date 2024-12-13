Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У 85-летней Галины Польских обнаружили неизлечимое заболевание

SHOT: народной артистке РСФСР Галине Польских диагностирован пневмофиброз легких

close
Одесская киностудия

Народной артистке РСФСР Галине Польских диагностировали пневмофиброз легких. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Пневмофиброз — это хроническое заболевание, при котором в легких образуются рубцы, из-за которых становится трудно дышать. Болезнь может привести к инвалидности, а также оказывает сильную нагрузку на сердце, сосуды и иммунитет.

SHOT утверждает, что 85-летняя Польских обратилась в Боткинскую больницу с жалобами на боли в груди и затрудненное дыхание в конце ноября. Медики обнаружили изменения в ее легких, после чего диагностировали неизлечимое заболевание. Канал предполагает, что болезнь развилась у актрисы после перенесенной пневмонии.

Польских дебютировала в кино в 1962 году фильме ««Дикая собака динго». В ее фильмографии более 170 ролей. Она участвовала в таких проектах, как «Ева, рожай!», «Филатов», «Чудотворец», «По семейным обстоятельствам», «Отцы и деды», «Я шагаю по Москве», «Выше радуги», «Тени исчезают в полдень».

В 2023 году актриса рассказывала, что регулярно проходит плановое обследование в поликлинике. Она признавалась, что периодически ложится в больницу «для себя».

Ранее сообщалось, что актера Белоголовцева экстренно прооперировали в Москве

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами