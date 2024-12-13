У 85-летней Галины Польских обнаружили неизлечимое заболевание

Народной артистке РСФСР Галине Польских диагностировали пневмофиброз легких. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Пневмофиброз — это хроническое заболевание, при котором в легких образуются рубцы, из-за которых становится трудно дышать. Болезнь может привести к инвалидности, а также оказывает сильную нагрузку на сердце, сосуды и иммунитет.

SHOT утверждает, что 85-летняя Польских обратилась в Боткинскую больницу с жалобами на боли в груди и затрудненное дыхание в конце ноября. Медики обнаружили изменения в ее легких, после чего диагностировали неизлечимое заболевание. Канал предполагает, что болезнь развилась у актрисы после перенесенной пневмонии.

Польских дебютировала в кино в 1962 году фильме ««Дикая собака динго». В ее фильмографии более 170 ролей. Она участвовала в таких проектах, как «Ева, рожай!», «Филатов», «Чудотворец», «По семейным обстоятельствам», «Отцы и деды», «Я шагаю по Москве», «Выше радуги», «Тени исчезают в полдень».

В 2023 году актриса рассказывала, что регулярно проходит плановое обследование в поликлинике. Она признавалась, что периодически ложится в больницу «для себя».

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