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Тренер сборной отметил прогресс российского вратаря

Тренер Кафанов: Худяков стал другим игроком в «Штурме»

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов высказался об игре российского голкипера Даниила Худякова, выступающего вместе с австрийским «Штурмом» в Лиге чемпионов.

«Очень рад, что Худяков начал играть. Опыт Лиги чемпионов просто неоценим, очень высокий уровень. Он сыграл четыре матча и только в последнем случилось первое поражение. Все эти матчи идут ему в копилочку, он набирается опыта. Ошибки, как и у любого вратаря, неизбежны, они будут. Главное, что тренеры ему доверяют и с каждым матчем он растет. Одна игра Лиги чемпионов стоит больше 10 матчей чемпионата», — приводит слова Кафанова Legalbet.

Специалист считает, что Худяков сильно изменился за те полтора года, что прошли с момента его дебюта за «Локомотив». По мнению Кафанова, молодой голкипер стал значительно опытнее. Кроме того, на старте карьеры ему приходилось совершать много спасений из-за слабой игры обороны «железнодорожников». В «Штурме» же он делает новый шаг в своем профессиональном развитии.

Худяков подписал контракт с «Штурмом» минувшим летом и отыграл в текущем сезоне четыре встречи, пропустив в них четыре мяча. В составе родного «Локомотива» 20-летний голкипер появлялся на поле 34 раза.

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