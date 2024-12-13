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Отец из Забайкалья жестоко избил десятимесячную дочь

В Забайкалье отца задержали за избиение десятимесячной дочери

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Жителя Забайкальского края подозревают в причинении вреда дочери. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Александрово-Заводском районе. По версии следствия, 29-летний мужчина избил десятимесячную дочь, когда находился в состоянии алкогольного опьянения. После произошедшего ребенок попал в больницу с травмами, которые расценили как тяжкий вред здоровью.

Мужчину оперативно задержали, в его отношении возбудили уголовное дело, вскоре фигуранту предъявят обвинение. Известно, что ранее он не был судим.

На данный момент следователи проводят все необходимые мероприятия, которые помогут закрепить доказательную базу.

До этого в Хабаровском крае мужчина получил срок за нападение на двухлетнюю дочь. Отец нанес девочке несколько травм ножом и поленом, после чего она попала в больницу. Медики оказали ей всю необходимую помощь, но спасти не смогли.

Ранее пьяный челябинец устроил дебош в детском саду и избил педагога на глазах у детей.

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