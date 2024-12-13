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Готовая еда значительно подорожает

Dostaевский: стоимость готовой еды в России увеличится на 15%

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Пресс-служба кафе NIQA

Цены на готовую еду в России повысятся на 10-15%, пишет газета «Известия» со ссылкой на сообщение аналитиков компании, специализирующейся на доставке еды, Dostaевский.

По информации компании, стоимость готовой еды вырастет из-за роста стоимости сырья. Потребители заметят повышение цен к весне 2025 года, отметили аналитики.

Повышение цен, отмечают в организации, скажется на снижении уровня покупательской способности населения. Это приведет к замедлению роста рынка доставки еды. На этом фоне может увеличиться популярность пекарен и небольших кафе, предлагающих доступные цены.

На этой неделе HR-специалист Гарри Мурадян высказал мнение, согласно которому высокие зарплаты курьеров продолжат расти и к Новому году достигнут рекордного уровня. Во второй половине декабря заработать за месяц представители профессии смогут больше 300 тыс. рублей, поэтому данная сфера является одной из самых выгодных в качестве подработки, отметил он.

Ранее стало известно, сколько россиян будут работать в новогодние праздники.

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