В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погиб боец самообороны

Боец самообороны погиб в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Белгородскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по российскому субъекту в ночь на 13 декабря. Целью было Теребренское сельское поселение, где и находился погибший мужчина в момент атаки.

«Хочу выразить искренние слова соболезнования родным и близким, друзьям и знакомым [бойца самообороны]. Память о его подвиге всегда будет в наших сердцах», — подчеркнул глава Белгородской области.

До этого министерство обороны РФ сообщило, что ночью 13 декабря в регионах страны были уничтожены 13 украинских БПЛА. Пять из них сбили в небе над Курской областью, четыре — в Белгородской области. Еще три беспилотника ВСУ перехватили в воздушном пространстве Ростовской области, при этом в Липецкой области ликвидировали один летательный аппарат.

12 декабря украинский дрон атаковал легковой автомобиль в поселке Октябрьский, расположенном в Белгородской области. Гладков заявил, что никакой информации о пострадавших не поступало. Тем не менее транспортному средству был нанесен определенный урон — у него оказались повреждены левая сторона и лобовое стекло.

Ранее в Белгородской области рассказали о сложной обстановке в приграничных районах.