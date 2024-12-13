Украинские бойцы в ходе отступления из села Работино, расположенного в Запорожской области, бросили там же тела погибших сослуживцев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на разведчика, старшего расчета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в составе группировки российских войск «Днепр» с позывным «Белый».

Мужчина рассказал, что при обходе населенного пункта бойцы Вооруженных сил РФ обнаружили большое количество тел украинских военных. При этом точное число погибших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается неизвестным.

«Судя по внешнему виду, многих не эвакуировали даже тогда, когда противник еще находился на позициях. Все оставлены там, где лежали», — уточнил источник агентства.

15 мая текущего года пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что российские военнослужащие взяли Работино под полный контроль. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Днепр».

Впоследствии губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что населенный пункт не подлежит восстановлению. По его словам, оставшиеся в Работино дома «легче снести» и построить заново.

Ранее расчет БПЛА в составе ВС РФ уничтожил украинскую разведывательную группу в районе Работино.