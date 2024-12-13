Колумбия впервые экстрадировала своего гражданина в РФ

Колумбия впервые выдала РФ подозреваемого в контрабанде наркотиков в Россию. Об этом сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры РФ.

Гражданин Колумбии Карлос Муноза подозревается в контрабанде кокаина из Латинской Америки в Москву. Он был передан РФ по запросу Генпрокуратуры для привлечения к уголовной ответственности.

Официальная представительница МВД России Ирина Волк сообщила «Ленте.ру», что в мае 2016 года Муноза и его сообщники организовали пересылку свыше 3,2 кг кокаина из Колумбии в Россию в двух почтовых отправлениях, а в ноябре 2017 мужчина был объявлен в международный розыск.

До этого полиция Эквадора нашла три тонны кокаина в контейнере с бананами для РФ. Найти наркотики полицейским помогла специально обученная собака. Запрещенные вещества были упакованы более чем в 3 тыс. специальных пакетов. Отмечается, что злоумышленники могли заработать в РФ на продаже кокаина до $250 млн.

Ранее в Подмосковье задержали противников Пабло Эскобара с кокаином.