Подполье сообщило об ударе ВС России по заводу по производству беспилотников

Российские военнослужащие нанесли удар по заводу по производству беспилотных летательных аппаратов в пригороде Борисполя. Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, удар произошел в 23:50 по местному времени. Звуки взрыва, уточнил Лебедев, был слышен возле коттеджного городка Pollo Alto и оборонного предприятия.

«Взрыв был со стороны аэропорта, но ближе к Киеву. Там находится авиационный завод Skyline, где налажен выпуск беспилотников и разрабатывались ранее, а теперь приводятся в порядок вертолеты», — отметил подпольщик.

Также Лебедев сообщил, что ВС РФ атаковали закрытый военный аэродром в Киеве.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские военные нанесли удар по ангару ВСУ в Черниговской области.