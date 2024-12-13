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Украинцы поддержали идею отказа от территорий

NYT: большинство украинцев поддержали идею отказаться от части территорий

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Большинство украинцев поддерживают идею отказаться от территорий, которые ранее были воссоединены с Россией. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

«Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что его страна может принять временную потерю некоторых оккупированных территорий… большинство украинцев поддерживают эту точку зрения», — говорится в сообщении издания.

В конце ноября Зеленский предложил завершить конфликт на Украине без возвращения под контроль Киева потерянных украинских территорий — в обмен на членство страны в НАТО.

Кроме того, как писала NYT ранее, встреча Зеленского с избранным главой США Дональдом Трампом в Париже показала, что украинская сторона готова к уступкам в рамках мирных переговоров с Россией.

Ранее Россия выразила готовность рассмотреть предложения Трампа по Украине.

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