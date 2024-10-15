На «АвтоВАЗе» рассказали о комплектациях Lada Aura

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» будет предлагать бизнес-седан Lada Aura в двух комплектациях. Об этом сообщают «Известия».

Так, в базовую версию Premier входят светодиодные фары и фонари, система мониторинга слепых зон, подогрев руля и всех сидений, круиз-контроль, глубокая тонировка задних стекол, мультимедиа с 7-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, четыре динамика и камера заднего вида.

Комплектация Status отличается наличием мультимедиасистемы с 10-дюймовым экраном, цифровой 10-дюймовой «приборки» и 17-дюймовых дисков вместо 16-дюймовых.

9 октября президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в запуске серийной конвейерной сборки премиального автомобиля Lada Aura.

Сборка автомобиля производится на заводе «АвтоВАЗ» в Самарской области.

«Здорово! Я вас с этим поздравляю — вас и весь коллектив автовазовцев», — поздравил Путин коллектив завода по видеосвязи.

До этого стало известно, что базовая версия автомобиля Lada Aura, созданная на платформе Lada Vesta, будет продаваться на российском рынке за 2,6-2,8 млн рублей. В пресс-службе «АвтоВАЗа» отметили, что цена более чем в 3 млн рублей будет установлена на максимально оснащенную версию модели. В ней будут некоторые компоненты от Aurus — премиальная аудиосистема, задний диван с регулировками и массажем, натуральная кожа. Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявлял ранее, что цена Lada Aura превысит 3 млн рублей.

Ранее россиянам рассказали, сколько будет стоить минивэн Lada.