Стало известно о долгах хозяйки Toyota, рухнувшей в Москву-реку

Хозяйка рухнувшей в Москву-реку Toyota имела долги по ЖКХ. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«В середине августа на 10-летнюю Toyota Highlander ввели запрет регистрационных действий. Все из-за того, что хозяйка машины не заплатила более 27 тыс. рублей за коммуналку», — говорится в публикации.

Также водительница собрала 75 штрафов за превышение скорости и неправильную парковку. Два из них (на 10 тыс. рублей) она не оплатила.

До этого сообщалось, что в Москве автомобиль упал в реку на набережной Марка Шагала возле БЦ «Ривер Плаза». Пассажиры успели покинуть машину и ушли в неизвестном направлении. На месте аварии произошел разлив топлива.

Впоследствии автомобиль Toyota, снесший ограждение на набережной на юге Москвы, подняли из воды при помощи спецтехники.

Ранее появилось видео с моста, где Toyota с людьми рухнула в Москва-реку.