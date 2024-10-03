Выяснилось, когда АвтоВАЗ начнет выпускать Lada Vesta с климат-контролем

Возобновление выпуска Lada Vesta NG с климат-контролем и бесключевым доступом запланировано на следующий год. Об этом сообщает лада.онлайн со ссылкой на директора по продуктам и программам «АвтоВАЗа» Олега Груненкова.

«Что касается автомобиля Lada Vesta. Мы вернули не все опции на момент запуска модели. Это связано с тем, что нам приходится менять поставщиков, отрабатывать автомобиль по сертификации. Следующий шаг — внедрение климат-контроля и бесключевого доступа. Над этими опциями мы работаем и планируем, что в середине следующего года эти опции будут внедрены», — сказал Груненков.

До этого »АвтоВАЗ» начал серийный выпуск Lada Vesta, оснащенных новым 1,8-литровым мотором Evo мощностью 122 л.с. и автоматической коробкой передач.

Новый мотор и автоматическую трансмиссию (речь идет о бесступенчатом вариаторе) интегрируют в модели семейства Vesta со всеми возможными кузовами. Для этого производителю пришлось модернизировать топливную и тормозную системы машин.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ модернизирует Lada Vesta.