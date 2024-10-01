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Стало известно, как подорожали в России запчасти Lada и УАЗ

НАПИ: запчасти для Lada и УАЗ подорожали на 2% за месяц

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УАЗ

Запасные части по страховой корзине (включает детали, применяемые при восстановлении автомобилей после ДТП) для автомобилей Lada и УАЗ в России подорожали в сентябре на 2% по сравнению с августом. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

По данным НАПИ, наиболее сильно выросли цены на задние крылья Lada и УАЗ — более чем на 9%, с 22,9 тыс. рублей до 25,1 тыс. рублей. Колесные диски выросли в цене почти на 5% — до 12,5 тыс. рублей с 11,9 тыс. рублей в августе. На 4% подорожали зеркала заднего вида, с 7,4 тыс. рублей до 7,7 тыс. рублей.

Средняя цена капота на Lada и УАЗ в сентябре 2024 года достигла 20,5 тыс. рублей, лобового стекла — 21,1 тыс. рублей.

Ранее стало известно, какие автомобили подорожали в России в сентябре.

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