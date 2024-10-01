Названы российские цены на внедорожник Tank 700

В России начались продажи внедорожников Tank 700. Об этом сообщает представительство китайского бренда.

Цена нового Tank 700 в комплектации Premium с бензиновым двигателем составит 8,9 млн рублей, в комплектации Superior — 9,6 млн рублей, в комплектации Edition One с гибридной силовой установкой — 11,9 млн рублей.

Tank 700 — рамный внедорожник длиной 5090 мм при колесной базе 3000 мм. Дорожный просвет составляет 245 мм, салон рассчитан на пять человек. Это самая крупная модель китайского бренда на сегодняшний день.

До этого в Китае стартовали продажи модернизированной версии кроссовера IM LS6.

Новый IM LS6 — самый маленький электромобиль в линейке компании. Его длина теперь составляет 4910 мм (+6 мм к прежней модели), а колесная база — 2960 мм (+10 мм). Коэффициент аэродинамического сопротивления Cd — 0,237. IM LS6 имеет безрамочные двери с электрозамками, причем с внутренней стороны привычных рукояток для отпирания замков нет — только кнопки.

Базовый IM LS6 теперь имеет задний привод с одним мотором мощностью 290 л.с. Полноприводная модификация — это два двигателя суммарной отдачей 776 л.с. Цена автомобиля — 217 тыс. юаней (2,9 млн рублей по курсу на момент публикации). Примерно за такую сумму в России собираются продавать Lada Aura.

Ранее в Китае представили внедорожную версию модели Geely Icon без полного привода.