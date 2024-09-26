Названы 10 самых популярных новых авто среди россиян

В России самые продаваемые автомобили находятся в ценовом сегменте 1-3 млн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование «Авто.ру».

По его результатам, первое место в рейтинге популярных машин занял кроссовер Omoda C5, который в среднем продают за 2,78 млн рублей. За ним следуют Lada Granta (1,05 млн рублей) и Lada Vesta (1,68 млн рублей). На четвертой строчке расположился Haval Jolion (2,5 млн рублей), а на пятой — Lada Niva Legend (1,06 млн рублей). Следом идут Changan CS55Plus (2,75 млн рублей) и Lada Niva Travel (1,33 млн рублей).

Последние места в топ-10 заняли Haval M6 (2,23 млн рублей), Omoda S5 (2,34 млн рублей) и Chery Tiggo 7 Pro Max (2,88 млн рублей).

До этого сообщалось, что наиболее востребованными на российском рынке подержанными легковыми автомобилями по итогам августа 2024 года стали машины старше 15 лет.

На их долю пришлось почти 40% от общего объема рынка автомобилей с пробегом за прошедший месяц. Еще 25% пришлось на автомобили в возрасте от 11 до 15 лет, автомобили от 7 до 10 лет заняли около 15% рынка, более 13% пришлось на машины, с момента выпуска которых прошло 4-6 лет.

Всего за август 2024 года в России было продано 543,1 легковых автомобилей с пробегом. Самой продаваемой стала Lada Priora 2011 года выпуска (2,42 тыс. машин), на втором месте — Priora 2008 года выпуска (2,39 тыс. машин). Наиболее популярной машиной иностранного бренда на «вторичке» стал Ford Focus 2008 года выпуска (за август 1,35 тыс. таких машин в России сменили владельцев).

Ранее россиянам рассказали, зачем в автомобиле нужны бутафорские выхлопные трубы.