Эксперт раскрыл, чем чреват запрет курения электронных сигарет за рулем

Лидер российского движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов в беседе с «Ридусом» прокомментировал новость о том, что в России могут запретить курение электронных сигарет за рулем. По его мнению, данная поправка в законодательстве лишь увеличит количество ДТП на дорогах.

«Если запретить курить за рулем, водитель-курильщик начнет испытывать физический дискомфорт. Ему будет сильно хотеться курить, а это уже стресс. Водитель в стрессе — опасный водитель. Вероятность попасть в аварию только увеличится. Эффект получится совершенно обратным», — предупредил Шкуматов.

Как сообщает Telegram-канал Mash, водителей в России могут начать штрафовать на 1,5 тысячи рублей за курение электронных сигарет во время движения.

Издание напоминает, что сейчас камеры фиксируют нарушение, когда замечают смартфон у уха. Министерство транспорта предлагает расширить перечень до «всех устройств», поскольку руки должны быть полностью свободны во время вождения и быть на руле.

В Национальном автомобильном союзе рассказали каналу, что речь идет об электронных сигаретах, телефоне и других устройствах. Также обсуждают вопрос об обычных сигаретах, но его нужно рассматривать отдельно.

Ранее эксперт назвала громкую музыку и курение за рулем причинами аварий.