В Ульяновской области планируют открыть новое производство автомобилей

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских по итогам рабочей поездки в Китай анонсировал создание в регионе новых производств автомобилей и автокомпонентов.

«Прорабатываем создание предприятия крупноузловой сборки коммерческих автомобилей, а также производства автокомпонентов. С еще одним инвестором обсудили локализацию выпуска насосного оборудования», — написал Русских в своем Telegram-канале.

Также губернатор сообщил о договоренности разместить в регионе сборочное производство автокомпонентов, способное выпускать до 450 тыс. единиц продукции в год. Он пообещал оказать инвестору поддержку в предоставлении площадки и налоговых преференциях.

О том, какие именно коммерческие автомобили и автокомпоненты планируется выпускать в Ульяновской области, губернатор не сообщил.

Ранее стало известно, что дилеры отказались от затоваривания складов новыми китайскими автомобилями.