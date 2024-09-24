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На «АвтоВАЗе» начали собирать самую дорогую Lada Vesta с системой курсовой устойчивости

«АвтоВАЗ» начал выпускать Lada Vesta Sportline с системой курсовой устойчивости

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АВТОВАЗ

Дочерняя фирма «АвтоВАЗа», компания «Лада Спорт», начала выпуск автомобилей Lada Vesta Sportline. Об этом сообщает паблик Avograd News в социальной сети «ВКонтакте». Это самая дорогая версия модели Vesta.

«Вслед за головным предприятием, компания «Лада-Спорт» приступила к сборке автомобилей Vesta Sportline, оснащенных системой ESC. Эта версия базируется на варианте исполнения » Techno» и получила такие же опции, систему мониторинга слепых зон, электропривод складывания зеркал, светодиодные ПТФ», — говорится в сообщении.

Lada Vesta Sportline оснащена бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 118 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость составляет 190 км/ч, разгон до «сотни» занимает 10,9 секунды. Автомобиль отличается уменьшенным дорожным просветом и перенастроенной подвеской с другими амортизаторами. Также новинка получила обвес с красными горизонтальными вставками, спойлер, выхлопную систему с двумя патрубками, 17-дюймовые диски.

До этого стало известно, что более 12 тыс. собранных Lada Vesta NG выставлены на закрытой территории у завода «Лада Запад Тольятти».

18 сентября Avtograd News сообщал, что скопление машин связано с неполадками российской ESP : из-за нее электроника может периодически «лагать», а тормозная система работает некорректно.

Ранее в Кремле ответили на вопрос, пересадят ли чиновников на новые Lada Aura.

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