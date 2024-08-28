Стало известно, когда начнется выпуск пикапов Sollers ST6 на УАЗе

Осенью 2024 года на УАЗе начнется выпуск пикапов Sollers ST6. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

«Начало выпуска автомобилей Sollers ST6 на индустриальной площадке УАЗ запланировано на ноябрь этого года. В перспективе планируется производить 8-10 тыс. автомобилей ST6 и ST8 в год», — говорится в сообщении.

Ранее производство пикапов Sollers ST6 наладили на бывшем заводе Mazda во Владивостоке. Автомобиль представляет собой ребрендинговую китайскую модель JAC T6. Пятиместный пикап оснащается бензиновым силовым агрегатом мощностью 176 л.с. Машина получила шестиступенчатую механическую коробку передач и систему полного привода. Конструкция кузова машины — рамная. Размеры грузового отсека составляют 1520х1520х470 мм, грузоподъемность версии равна 820 кг. Максимальная скорость — 150 км/час.

Пикап доступен в двух комплектациях — Base и Comfort. В базовое оснащение пикапа входят две подушки безопасности, кондиционер, круиз-контроль, бортовой компьютер, аудиосистема, электрические регулировки боковых зеркал и электростеклоподъемники, подогрев передних сидений и задние датчики парковки. В версию Comfort входят мультимедийная система с шестью динамиками и большим сенсорным экраном, а также камера заднего вида.

Ранее сообщалось, что УАЗ модернизировал выпускаемую более 60 лет «Буханку».