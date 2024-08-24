Россиянам рассказали о минусах китайского кроссовера Haval Dargo X

Автоэксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин протестировал китайский кроссовер Haval Dargo X и рассказал о минусах автомобиля.

Так, по его словам, автомобиль потребляет порядка 15 литров топлива в городском цикле езды, что не делает его экономичным. Кроме того, эксперт заявил, что штатные шины Giti Comfort F50 слишком шумные. За техобслуживание, в которое входит замена масла, трех фильтров и положенные проверки один из московских дилеров объявил 23,6 тыс. рублей.

Передние тормозные диски вместе с колодками дилер предложил заменить за 46 тыс. рублей. На маркетплейсах нашлись передние колодки по цене от 900 рублей, диски – от 5 тыс. рублей, отметил специалист.

До этого стало известно, что в России стартовали продажи нового кроссовера Skoda Kamiq из Европы по цене китайских авто.

Новинка появилась в арсенале у одного из российских дилеров. Отмечается, что речь идет не о китайской версии авто, а об обновленной европейской — привезти покупателю ее обещают уже через 2-3 недели.

Приобрести модель предлагают за 3,75 млн рублей, однако скидки позволяют снизить ценник до 3,55 млн рублей. За аналогичную стоимость в России продают Chery Tiggo 8 Pro Max, Haval Dargo, Haval F7, Jaecoo J7, Geely Atlas.

Ранее Jetour раскрыл подробности о кроссовере X50 для российского рынка.