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Верховный суд определил, когда изъятие машины у должника невозможно

ВС: изъятие машины у должника невозможно, если тот в ней сильно нуждается

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Верховный суд определил, что должник не может лишиться автомобиля, если испытывает острую потребность в личном транспортном средстве. Это свидетельствует из определения и карточки дела на сайте первой инстанции.

В декабре 2022 года женщина-инвалид II группы (ДЦП) из Башкирии была признана банкротом из-за долгов перед банком, которые составили 418 тысяч рублей. Единственным ее активом был автомобиль Lifan 2011 года выпуска, который оценили в 250 тысяч рублей. Автомобиль могли изъять и продать с аукциона в рамках процедуры банкротства. Женщина направила просьбу сохранить автомобиль за собой для того, чтобы ездить в реабилитационный центр, который находится в 52 км от ее села. Она пояснила, что не может купить новый автомобиль из-за отсутствия работы, невысоких социальных выплат и содержания двух детей.

Верховный суд постановил признать женщину нуждающейся в автомобиле для обеспечения своевременного и надлежащего доступа к медицинской помощи.

До этого Верховный суд РФ оправдал водителя, который выехал на «встречку» для избежания ДТП, поскольку это была вынужденная мера.

Ранее россиянам рассказали, почему автомобиль «ест» шины.

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