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На МКАД КамАЗ на полном ходу врезался в пробку, движение парализовано

На МКАД КамАЗ протаранил колонну автомобилей в пробке, движение затруднено

В Москве на МКАД произошло массовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 45-го км МКАД (в районе съезда №45) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно, что «КамАЗ» влетает на полной скорости в пробку, задевая несколько автомобилей. Среди них видна машина ЦОДД. О пострадавших не сообщается.

В ведомстве отметили, что в районе ДТП затруднено движение. Водителям посоветовали искать пути объезда.

До этого в Санкт-Петербурге мужчина на Chevrolet Captiva выстрелил в подрезавших его автомобилистов. Инцидент засняли на камеру. На видео показано, что водитель дважды выстрелил в соседний автомобиль. В результате его доставили в отделение полиции. Выяснилось, что оружие было настоящим. Сейчас устанавливаются личности двух других участников конфликта.

Ранее в Москве водитель «КамАЗа» переехал пенсионерку.

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