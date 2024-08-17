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Автомобильные очереди перед Крымским мостом за час увеличились

Очередь к Крымскому мосту увеличилась до 1,4 тыс. машин

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Число машин на автоподходах к Крымскому мосту к 9:00 мск увеличилось до 1437. Об этом сообщили в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

В очереди со стороны Тамани встало 917 транспортных средств. Со стороны Керчи — 520 транспортных средств. Водителям приходится в среднем ждать по 2–3 часа, чтобы проехать на переправу.

По состоянию на 08:00 мск на подъездах к Крымскому мосту со стороны Тамани скопилось 600 транспортных средств, со стороны Керчи — 200. При этом за час до этого со стороны Тамани встало 570 автомобилей, со стороны Керчи — 80 машин.

Накануне утром в очередях у Крымского моста скопилось почти две тысячи машин. В 3:15 по московскому времени движение автомобилей через переправу было остановлено. Всю ночь машины стояли в очереди со стороны Тамани, ожидая досмотра перед въездом на переправу. Со стороны Керчи перед пунктом досмотра не было очереди.

Ранее туристы жаловались на огромную пробку при въезде в Крым по мосту.

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