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«АвтоВАЗ» вернул на Lada Vesta важную систему безопасности

Выпуск Lada Vesta с системой курсовой устойчивости начнется до конца августа

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Пресс-служба Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» вернул на автомобили Lada Vesta систему стабилизации курсовой устойчивости ESC. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Компания успешно завершила подготовку к старту производства Lada Vesta, оснащенной системой стабилизации курсовой устойчивости ESC. Серийный выпуск автомобилей Lada Vesta с ESC и рядом других опций комфорта и безопасности начнется до конца августа 2024 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что испытания новой ESC проводились на протяжении двух лет. В ходе тестирования были определены оптимальные настройки системы.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» начнет выпуск нового автомобиля Lada Aura в сентябре 2024 года.

Удлиненный седан Aura на основе Lada Vesta был показан в Сочи в июне 2023 года. Автомобиль оснащен мотором 1,8 мощностью 122 л.с. и автоматической трансмиссией. Aura построена на базе обновленной Vesta и отличается дополнительными 25 см пространства в салоне для пассажиров заднего ряда. Отделка интерьера седана выполнена из натуральной кожи российского производства, установлена премиальная аудиосистема.

Ранее сотрудницу бухгалтерии «АвтоВАЗа» заподозрили в мошенничестве.

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