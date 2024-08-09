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Стало известно, какие новинки Jaecoo появятся в России в 2025 году

В России Jaecoo запустит продажи нового кроссовера J5 в 2025 году

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Jaecoo

В России продажи нового кроссовера Jaecoo J5 запустят в 2025 году. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на китайскую компанию.

Там отметили, что Jaecoo J5 собрали на платформе T1X, смежной с большинством кроссоверов Chery. Длина авто составит 4350 мм, а размер колесной базы — 2620 мм.

Также в компании рассказали, что дебют гибридных J7 и J8 на отечественном рынке решили перенести на 2025 год.

До этого компания Jaecoo показала силуэт нового компактного кроссовера J5, который отличается «простыми и естественными линиями». Модель будет представлена в электрифицированной (BEV), гибридной (HEV) и ДВС-версиях. Машина будет принадлежать к компактному классу A0. Отмечалось, что J5 ориентирован на международный рынок.

Ранее россиянам рассказали о маркетинговых уловках, которые приводят к поломке китайского авто.

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