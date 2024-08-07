Россиянам рассказали, как подготовить автомобиль к длительной поездке

Перед длительной поездкой в автомобиль обязательно необходимо положить несколько вещей, таких как домкрат, запаска и мыло. Об этом rt.com сообщил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Если в дальнюю дорогу человек едет, то неплохо бы, не знаю, взять с собой какие-то элементарные вещи. Например, должна быть запаска. Неплохо бы иметь в автомобиле какую-то банку масла. Если вдруг падает уровень масла, или картер вы пробили, или прокладка протекла и т. д. Домкрат в машине должен быть. Еще неплохо бы иметь с собой пятилитровую бутылку воды из-под крана и мыло», — сказал Кадаков.

По его словам, также в автомобиле стоит проверить давление в шинах и работу двигателя. Если предстоит поездка в другую страну, то, нужно проверить документы.

До этого россиянам назвали эффективные способы защитить себя от жары за рулем во время летнего автопутешествия. В первую очередь автоэксперты посоветовали проверить систему кондиционирования. По их словам, с помощью окна и люка охладиться не получится, потому что горячий воздух от раскаленного асфальта — это просто обдув. Также они рекомендовали установить атермальную пленку на стеклах, поскольку она блокирует попадание ультрафиолета в салон.

Ранее россиянам назвали причины появления запаха бензина в салоне машины.