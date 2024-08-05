УАЗ начал по-новому красить «Буханки»

Ульяновский автозавод повысил качество окраски автомобилей, сообщает quto.ru.

Отмечается, что во время корпоративного отпуска заводские инженеры обновили опускные секции, задача которых — подавать загрунтованные кузова на участок окраски. Кроме того, модернизирована система, которая подает кузова на сборочный конвейер.

В результате обновления оборудования на лакокрасочное покрытие кузова больше не будут попадать вредных вещества.

Корпоративный отпуск на заводе продлился с 29 июля по 4 августа. В этот период автомобили УАЗ не выпускались. На заводе не прогнозировали дефицита машин в связи с этим обстоятельством.

В первом полугодии УАЗ выпустил более 19,2 тыс. автомобилей и продал на российском рынке 16,6 тыс. автомобилей. Продажи увеличились на 23%. Среди них почти 6,7 тыс. автомобилей семейства СГР («буханка» и бортовой грузовик), 4,9 тыс. внедорожников «Патриот», 2,5 тыс. машин семейства «Профи».

До этого стало известно, что за пять лет владельцы внедорожника «УАЗ Патриот» потратят на обслуживание 1,95 млн рублей.

Так, каждый километр на «УАЗ Патриот» обойдется в 19,46 рубля. За год, при пробеге 20 тыс. км, получается сумма 389,2 тыс. рублей, за пять лет — 1,95 млн рублей. Цена машины в исследуемой комплектации Base Икар составляет 1,5 млн рублей.

В стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Санкт-Петербурге при среднем пробеге в 20 тыс. км в год.

Ранее сообщалось, что УАЗ разработал заводское бронирование внедорожника Патриот.