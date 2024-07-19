Названа деталь в корейских авто, которую подделывают чаще всего

Россияне, которые собираются покупать детали для корейских Hyundai, Kia и Solaris, могут столкнуться с подделками. Об этом сообщает портал Quto.ru со ссылкой на директора автомагазина «Кореяна» Антона Колесникова.

По его словам, в Россию попала партия поддельных подшипников для корейских автомобилей. Контрактная продукция поступает на прилавки уже несколько последних месяцев. Колесников отметил, что раньше этот узел китайцы подделывали редко, но сейчас это стало «эпидемией». По его словам, отличить контрафактный подшипник от настоящего крайне трудно, поскольку мастера из Поднебесной скопировали упаковку и голограмму. Однако срок службы подобных деталей неизвестен.

До этого автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о минусах подержанного Toyota RAV4 третьего поколения.

Так, третье поколение Toyota RAV4 официально продавали в России только с бензиновыми моторами 2.0 и 2.4 л. Двигатели надежны, но требовательны к качеству масла. Экономия на масле ускоряет выход из строя привода ГРМ, а поршневые кольца и без того довольно быстро обрастают нагаром.

После 60–100 тыс. км. выходит из строя водяная помпа, развиваются течи сальников коленвала. В системе полного привода уязвимый элемент — подшипник муфты, страдающий от проникающей влаги. В рулевом управлении быстрее всего изнашиваются шарниры промежуточного вала и пластиковые втулки рейки.

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