Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа деталь в корейских авто, которую подделывают чаще всего

Quto: в РФ попала партия поддельных подшипников для Hyundai

close
100%
Наталья Горшкова/РИА «Новости»

Россияне, которые собираются покупать детали для корейских Hyundai, Kia и Solaris, могут столкнуться с подделками. Об этом сообщает портал Quto.ru со ссылкой на директора автомагазина «Кореяна» Антона Колесникова.

По его словам, в Россию попала партия поддельных подшипников для корейских автомобилей. Контрактная продукция поступает на прилавки уже несколько последних месяцев. Колесников отметил, что раньше этот узел китайцы подделывали редко, но сейчас это стало «эпидемией». По его словам, отличить контрафактный подшипник от настоящего крайне трудно, поскольку мастера из Поднебесной скопировали упаковку и голограмму. Однако срок службы подобных деталей неизвестен.

До этого автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о минусах подержанного Toyota RAV4 третьего поколения.

Так, третье поколение Toyota RAV4 официально продавали в России только с бензиновыми моторами 2.0 и 2.4 л. Двигатели надежны, но требовательны к качеству масла. Экономия на масле ускоряет выход из строя привода ГРМ, а поршневые кольца и без того довольно быстро обрастают нагаром.

После 60–100 тыс. км. выходит из строя водяная помпа, развиваются течи сальников коленвала. В системе полного привода уязвимый элемент — подшипник муфты, страдающий от проникающей влаги. В рулевом управлении быстрее всего изнашиваются шарниры промежуточного вала и пластиковые втулки рейки.

Ранее в Москве китайская зарядка привела к пожару в машине Omoda.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами