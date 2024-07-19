Продажи подержанных электрокаров в России выросли на 10%

В России за первые шесть месяцев текущего года на 10% выросли продажи подержанных электромобилей. Об этом сообщает агентство «Автостат».

«За 6 месяцев 2024 года россияне купили 5164 подержанных электромобиля, что на 10% больше, чем в январе – июне прошлого года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 60% продаж пришлись на Nissan и Tesla. Также в пятерку лидеров вошли Zeekr, Volkswagen и Hongqi. Самой продаваемой моделью оказалась Nissan Leaf.

До этого стало известно, что производство отечественных электромобилей «Атом» начнется в июле 2025 года. По размерам электрокар будет сопоставим с Lada Granta в кузове хетчбэк: длина составляет 3995 мм, ширина — 1780 мм. Дорожный просвет равен 170 мм, предусмотрены колесные диски от 17 до 19 дюймов. «Атом» получит полностью независимую подвеску типа «Макферсон» спереди и многорычажную независимую сзади. Новинка получит распашные двери без центральных стоек. Привод у машины будет только задний. Силовая установка сможет развивать 204 л.с., 77-киловаттая батарея позволит проезжать до 500 км без подзарядки.

Ранее стало известно, во сколько обойдется зарядка российского электрокара «Атом».