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Стало известно, какие приборы часто врут в машине

Автоэксперт Стрельбицкий: чаще всего неправильные данные показывает спидометр

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Depositphotos

Показания приборов в автомобиле не всегда точны, и этому есть причины. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадима Стрельбицкого.

«Существует запрограммированное «вранье» приборов — некоторые указатели осознанно завышают или занижают показания по разным причинам. Например, спидометр обязан показывать на 5-10% большую скорость, чем реальная, чтобы владелец случайно не превысил ее», — сказал Стрельбицкий.

Еще один прибор, который показывает неточные данные — датчик температуры охлаждающей жидкости. Он наоборот показывает при исправной системе 90 градусов, хотя реальная рабочая температура около 110, чтобы не пугать пользователя.

По его словам, эти погрешности, как правило, преследуют благие цели.

Но есть и настоящие проблемы с электроникой в автомобиле. Они возникают, в основном, если машина была залита водой или из-за агрессивного стиля вождения. В этом случае необходимо делать диагностику в автосервисе.

До этого стало известно, что при покупке автозапчастей на маркетплейсах следует относиться к выбору деталей с большой осторожностью из-за обилия некачественного и поддельного товара.

В последнее время в России ухудшилась ситуация с поддельными запчастями, а низкосортные детали могут вывести из строя и другие элементы машины. Некачественные тормозные колодки могут снизить ресурс тормозного диска, щетки стеклоочистителя — поцарапать лобовое стекло, а шаровая опора или рулевая тяга — сломаться на первой кочке.

Ранее сообщалось, что чаще всего автовладельцы забывают менять моторное масло и свечи.

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