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Немецкому разработчику «Атома» дали гражданство России

Путин присвоил гражданство России разработчику электромобиля «Атом» Грюбелю

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Исполнительный директор АО «Кама» Харальд Грюбель получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Грюбель родился 16 октября 1967 года в Германии. Ранее он занимал должность исполнительного вице-президента по инжинирингу «АвтоВАЗа».

«Кама» занимается разработкой российского автомобиля «Атом».

26 июня гендиректор компании--разработчика «Кама» Игорь Поваразднюк сообщил, что «Атом» будет стоить от 2,9 млн до 4 млн рублей. Поваразднюк отметил, что подход «Атома» близок к стратегии компании Zeekr в Китае, которая выпускает в массовом сегменте автомобили с премиальным набором функций.

До этого стало известно, что основные узлы и агрегаты электромобиля «Атом» будут выпускаться совместно с китайскими компаниями или будут закупаться в КНР.

Ранее создатели «Атома» показали новый автомобиль для курьеров.

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