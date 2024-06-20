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Россиянам рассказали, как продлить срок службы турбонаддува двигателя

Автодом назвал четыре способа продлить жизнь турбонаддува двигателя

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Чтобы турбина автомобиля прослужила долго, необходимо сократить интервал замены масла в двигателе. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Романа Тимашова.

«Основная рекомендация для продления срока службы турбонаддува мотора — сократить интервалы замены масла ДВС на 30-50%, то есть менять масло каждые 7-10 тысяч км. Важно, чтобы масло было качественным и соответствовало требованиям производителя», — сказал Тимашов.

По словам эксперта, также следует менять воздушный фильтр не раз в 30 тыс. км пробега, а на 15 тыс. км. Третий способ — поддерживать чистоту радиаторов, чтобы не возникало перегрева турбины.

Также специалист сказал, что основное действие, продлевающее работу турбины, — размеренная, спокойная езда, пока двигатель не выйдет на рабочую температуру.

Кроме того, Тимашов посоветовал после интенсивного движения дать поработать двигателю, чтобы турбина остыла.

До этого директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий предостерег от использования в автомобиле с турбомотором бензина АИ-92.

По его словам, турбомоторы имеют более высокую степень сжатия, чем атмосферные двигатели, что делает их более склонными к детонации – преждевременному воспламенению горючего в цикле сжатия. Бензин АИ-92 как раз более склонен к детонации, чем АИ-95 и АИ-98. В итоге использование низкооктанового топлива ведет к снижению мощности силового агрегата и его срока службы.

Детонация в турбированных двигателях может привести к таким серьезным проблемам, как повреждение поршней, блока цилиндров, клапанов и самого турбокомпрессора.

Ранее россиянам назвали три способа сэкономить на бензине.

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