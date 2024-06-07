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В Москве начались рейды среди самокатчиков и велосипедистов

В Москве ГАИ начала рейды среди самокатчиков и велосипедистов

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Антон Денисов/РИА Новости

ГАИ начала рейды среди московских самокатчиков и велосипедистов. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«С сегодняшнего дня по 9 июня на территории города Москвы пройдет мероприятие «Велосипедист», направленное на профилактику правонарушений, связанных с использованием велосипедов и средств индивидуальной мобильности», — говорится в публикации.

Отмечается, что правоохранители будут не только проверять соблюдение ПДД пользователями электросамокатов и велосипедов, но и проведут разъяснительные беседы об основных правилах передвижения.

До этого выяснилось, что большинство москвичей выступают против использования электросамокатов. По словам исследователей, отрицательных оценок почти втрое больше, чем положительных. Так, 55% москвичей видят в электросамокатах угрозу безопасности. При этом 45% респондентов считают, что они потенциально опасны и для водителей авто. Порядка 40% хотели бы запретить электросамокаты. При этом 20% москвичей считают, что электросамокаты позволяют удобно перемещаться по городу. Еще 58% опрошенных готовы смириться с электросамокатами на улицах.

Ранее пешеходам посоветовали вызывать ГАИ при наезде самоката.

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