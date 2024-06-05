Раскрыты новые подробности о Lada Iskra, представленной на ПМЭФ-2024

Новую Lada Iskra, которую представили в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), можно будет заправлять АИ-92. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

При этом рекомендованным топливом для Lada Iskra указывается АИ-95. Однако АИ-92 относится к числу допустимых.

Также стало известно, что новинка получила подвеску типа Макферсон. На «АвтоВАЗе» отметили, что поверхность кузова машины прошла тщательную проработку в центре аэродинамических испытаний компании.

До этого в рамках ПМЭФ-2024 состоялась мировая премьера нового автомобиля Lada Iskra. Представил автомобиль глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Так, Lada Iskra будет представлена в кузове седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 л. 90 л.с., агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 л 106 л.с. с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. В настоящее время ведется подготовка производства новой модели, конструкция автомобиля проходит цикл финальных испытаний и калибровок. Производство модели будет запущено в 2025 году.

Ранее был назван ценник новой Lada Iskra.