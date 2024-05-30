В Кишиневе пенсионерка расцарапала электромобиль Tesla за неправильную парковку

В Кишиневе женщина нацарапала на кузове электромобиля Tesla слово «газон», но не знала, что ее снимут камеры автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Авто Батя».

«Женщина нацарапала на Тесле слово «газон» – так она хотела наказать водителя за неправильную парковку. Однако пенсионерка не знала, что автомобиль оборудован все снявшими камерами. Сумма ремонта, скорее всего, будет немалая. Царапины глубокие, надо красить», — говорится в сообщении.

Отмечается, что владелица автомобиля рассказала, что она действительно припарковалась в неположенном месте и готова ответить по закону.

До этого сообщалось, что в Батайске трое мужчин похитили подростка. Злоумышленники насильно посадили в машину 17-летнего жителя, вывезли его за город и угрожали, они вышли на связь с родственниками похищенного и потребовали 250 тыс. рублей выкупа. Семья юноши перевела ему на банковскую карту деньги, похитители вывезли молодого человека в Ростов-на-Дону, где сняли с карты все полученные от родственников средства и отпустили юношу.

Ранее появилось видео, как в Петербурге мужчина попал под колеса после кражи сумки.