Московских водителей предупредили о грозе с сильным дождем и ветром

Столичных водителей предупредили о грозе с сильным дождем и ветром после полудня 30 мая. Сообщение опубликовано на сайте столичного главка МЧС России.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 12 до 22 часов 30 мая местами в г. Москве ожидается кратковременный дождь с грозой. При грозе порывы ветра до 15 м/с», — пояснили спасатели.

В связи с этим в МЧС водителям порекомендовали снизить скорость, увеличить дистанцию с другими авто, а также не делать резких маневров. Кроме того, следует парковаться подальше от деревьев, а пешеходам — не приближаться к шатким конструкциям, отметили спасатели.

До этого россиянам рассказали, что категорически нельзя делать в дождь за рулем машины. По словам автоэкспертов, при движении на автомобиле по большим лужам есть риск повредить покрышки и диск. В связи с этим не следует заезжать в лужу на скорости. Рекомендуется проезжать водные препятствия на минимальной скорости. При этом важно смотреть на авто, которые едут впереди.

Также есть еще одна опасность при движении автомобиля по глубоким лужам. Речь идет о гидроударе, который влечет за собой дорогостоящий ремонт двигателя. Если все же это произошло, специалисты советуют заглушить мотор и вызвать эвакуатор.

Ранее стало известно, что из-за пленки может разрушиться кузов автомобиля.