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Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

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Александр Полегенько/РИА «Новости»

Движение транспортных средств временно приостановлено на Крымском мосту. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — указали в предупреждении.

12 августа 2023 года Минобороны РФ сообщило о попытке удара украинской ракеты по Крымскому мосту. До этого глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в районе Керченского пролива сбили две ракеты. Советник главы Крыма Олег Крючков на этом фоне попросил граждан не снимать работу ПВО.

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Находящихся на объекте и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Позднее Минобороны РФ заявило, что ВСУ попытались атаковать Крымский мост переделанной ракетой С-200.

Ранее стало известно, что Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.

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