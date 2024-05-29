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Мать с детьми похитила бывшего мужа в Ставрополье

В Ставрополье мать с детьми затолкала бывшего мужа в авто, чтобы похитить

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Shutterstock

В Минеральных Водах женщина решила похитить бывшего супруга из-за раздела имущества. Об этом пишет «Победа 26».

Отмечается, что бывшие супруги не могли поделить имущество после развода. В итоге женщина вместе с двумя сыновьями и братом подкараулили мужчину, затолкали его в авто и похитили. Им удалось забрать у него 530 тыс. рублей, которые были при себе у похищенного. Затем мужчину отпустили. Против похитителей возбудили уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Батайске трое мужчин похитили подростка. Злоумышленники насильно посадили в машину 17-летнего жителя, вывезли его за город и угрожали, они вышли на связь с родственниками похищенного и потребовали 250 тыс. рублей выкупа. Семья юноши перевела ему на банковскую карту деньги, похитители вывезли молодого человека в Ростов-на-Дону, где сняли с карты все полученные от родственников средства и отпустили юношу.

Ранее появилось видео, как в Петербурге мужчина попал под колеса после кражи сумки.

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