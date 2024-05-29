АвтоВАЗ начал продавать свои автомобили еще на одном маркетплейсе

Российский автопроизводитель »АвтоВАЗ» начал продажи автомобилей Lada на маркетплейсе Ozon. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«На пилотной стадии проекта покупка автомобилей Lada на Ozon будет доступна клиентам из Сочи. Продажа будет осуществляться через официального дилера Lada в регионе – ООО «ТрансАвто». В дальнейшем география проекта будет расширяться», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на первом этапе в каталоге будут представлены модели из линейки Lada Vesta в версиях с механической и автоматической коробкой передач.

До этого стало известно, что китайская компания Geely представила в России полноприводную модификацию кроссовера Atlas.

Geely Atlas получил систему автоматически подключаемого полного привода шестого поколения. В дополнение к четырем стандартным режимам движения – Comfort («Комфортный»), Eco («Экономичный»), Sport («Спортивный»), Intelligent («Интеллектуальный») – добавилось еще два: режим Offroad («Внедорожный») для легкого бездорожья и режим Snow («Снег») для управления автомобилем зимой.

Ранее сообщалось, что Соллерс планирует начать выпуск нового минивэна в 2025 году.