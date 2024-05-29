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Водителям рассказали, какие свечи зажигания ломают двигатель

«За рулем»: свечи зажигания с длинными изоляторами приводят к проблемам с мотором

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Наталья Горшкова/РИА Новости

На современные автомобили устанавливают свечи зажигания с короткими изоляторами, поскольку они лучше отводят тепло. Об этом пишет журнал «За рулем» со ссылкой на автоэксперта Михаила Колодочкина.

«Чем изолятор длиннее, тем свеча горячее: она непригодна к работе в высокофорсированных современных моторах, где будет перегреваться и вызывать калильное зажигание», — пояснил он.

По его словам, короткий изолятор, напротив, обеспечивает хорошую теплоотдачу. Однако из-за него же ухудшается самоочистка свечи.

До этого были названы подержанные автомобили, которые нельзя покупать. По словам автоэкспертов, «сейчас важно обращать внимание на состояние авто и рассматривать варианты с нескрученным, то есть оригинальным, пробегом, с прозрачной историей владения, с отсутствием каких-либо ограничений и серьезных кузовных повреждений». Они посоветовали отказаться от вариантов, которые были в использовании в такси или каршеринге.

Ранее «АвтоВАЗ» объяснил, почему Lada можно заправлять только дорогим топливом.

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